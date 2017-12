Autódromo Nelson Piquet é interditado O secretário de Segurança Pública de Brasília, Athos Costa de Faria, decidiu hoje à noite interditar o Autódromo Nelson Piquet, alegando falta de segurança. A interdição foi feita com base nos laudos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Hoje o piloto cearense Laércio Justino morreu em um acidente durante o treino oficial para a quinta etapa do Campeonato Brasileiro da Stock Car V8.