Automobilismo agita Curitiba nesta sexta O Autódromo Internacional de Curitiba vai ter carro na pista praticamente durante todo o dia nesta sexta-feira. Isso porque três categorias - Stock Car, Stock Car Light e F-3 Sul-Americana -, realizarão treinos, livres e classificatórios, para as etapas deste fim de semana. A Stock Car faz nesta sexta-feira sessões livres, com os pilotos preocupados em acertar os carros. A expectativa comum é de como se comportarão os pneus Pirelli importados, adotados pela categoria durante a temporada, que pela primeira vez serão expostos a baixas temperaturas. O líder do campeonato é o paulista Ingo Hoffmann, com 95 pontos, seguido pelo paranaense David Muffato (75) e pelo paulista Carlos Alves (57). A Stock Car Light, que terá corridas no sábado e no domingo, vai ter, além de treinos livres, a definição do grid de largada. Luiz Carreira Jr. está em primeiro na classificação, com 111 pontos. Em segundo aparece Wellington Justino, com 95. Já os pilotos da F-3 Sul-Americana, outra categoria que tem prevista rodada dupla -- 11ª e 12ª etapas -, farão três treinos livres, além da sessão classificatória. Dos paulistas brigam com mais chances pelo título: Danilo Dirani, que tem 162 pontos, e Lucas Di Grassi, que soma 149.