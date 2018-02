Automobilismo terá um superdomingo O próximo domingo será um dos quatro do ano especialmente dedicados aos maiores entusiastas do automobilismo mundial: três corridas de ponta no mesmo dia. Na madrugada de sábado para domingo, a vez do segundo teste para as mais novas regras da Fórmula 1, no excelente circuito de Sepang, na Malásia. Depois, à tarde, será a vez das duas categorias de monopostos dos Estados Unidos disputarem o mesmo horário, à tarde. A Cart começa às 16h30 (hora de Brasília), com a corrida de Monterrey, México. A largada da Indy Racing League será uma hora depois, 17h30 (de Brasília), direto do oval curto de Phoenix, Arizona. Leia mais no Jornal da Tarde