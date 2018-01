Avanço da McLaren preocupa Schummy Michael Schumacher e a Ferrari voltaram à rotina de largar na pole position, depois da breve interrupção da prova de Ímola, há 15 dias. O alemão larga em primeiro amanhã no GP da Espanha, mas sua preocupação com o avanço da McLaren era evidente: Mika Hakkinen classificou-se em segundo, a apenas 85 milésimos de segundo atrás. A eletrônica ainda é um mistério para as equipes. "Só obtive esse tempo que me deu um lugar na primeira fila depois de desligar o controle de tração", afirmou Hakkinen. David Coulthard, seu companheiro, é o terceiro no grid e Rubens Barrichello, da Ferrari, o quarto. "Nós nos classificamos em quarto, na Itália, em seguida a sete poles consecutivas, e a imprensa encarou o resultado como um grande desastre", lembrou Jean Todt, diretor esportivo da Ferrari. Schumacher, no entanto, não demonstrou nenhuma satisfação maior com a pole, que por pouco não a perde nos segundos finais. "Estamos próximos, muito próximos. Na corrida não deverá ser diferente. Vai ganhar quem acertar na estratégia", disse o piloto da Ferrari, dando a entender que o maior avanço da Ferrari das primeiras provas já não existe mais. Sua esperança de voltar a vencer e reassumir, sozinho, a liderança do campeonato está no número testes que a Ferrari fez com o carro equipado com os recursos eletrônicos. "Vou largar usando tudo o que tenho direito", adiantou Schumacher.