Aventura da Prost custa caro a Diniz Seja qual for a solução encontrada para a Prost Grand Prix, a escuderia de F-1 de Alain Prost - a decretação de sua falência ou a compra por empresários italianos -, será a família Diniz (grupo Pão de Açucar ), quem irá pagar o preço mais elevado por essa aventura. O Tribunal de Versalhes, na França, decide o futuro da equipe na segunda-feira. O malogro das experiências de um dos herdeiros do grupo, Pedro Paulo Diniz, como piloto e diretor da equipe vai custar aos Diniz 45 milhões de euros (cerca de US$ 51,1 milhões), segundo estimativa do jornal econômico francês La Tribune. Prost controla 51,3 % das ações do time; a família Diniz , 40%; e o grupo LVMH, do empresário francês de produtos de luxo Bernard Arnault, apenas 5,8%. Depois de seis meses de busca desesperada de parceiros, Alain Prost queima seus últimos cartuchos para salvar sua equipe, fortemente endividada (passivo de 83,5 milhões de euros, cerca de US$ 94,8 milhões), aproximando-se em vão de homens de negócios e industriais europeus que, procurados, não parecem aceitar esse desafio. A última esperança concentra-se num grupo de empresários italianos reunidos por Cesare Fioro, ex-diretor da Ferrari, cujos nomes não foram até agora revelados. A Prost já se encontra em concordata desde as vésperas do Natal e de nada adiantaram seus insistentes apelos para sensibilizar o governo e os empresários franceses a salvar uma escuderia tipicamente francesa. A Prost Grand Prix necessita com urgência de 35 milhões de euros (US$ 39,7 milhões) para financiar as despesas de um orçamento mínimo, 70 milhões de euros (US$ 79,4 milhões), o que lhe permitiria disputar a temporada 2002. Rompimento - Diniz e Alain Prost estão rompidos. O brasileiro não evita comentários ásperos quando se refere ao ex-sócio, mas a recíproca é também verdadeira. Diniz pretendia se lançar nos negócios ao encerrar uma carreira de piloto marcada pela ausência de resultados. O resultado de sua ligação com Prost foi mais comprometedor do que como piloto de F-1, onde nunca se destacou. Quando fechou o acordo com Prost, no ano 2000, a escuderia do campeão francês já estava afundando, mas o jovem empresário brasileiro ainda tentou negociações com o grupo Renault como reconheceu o próprio Prost: "Diniz chegou a ter a opção para comprar a escuderia. Ele chegou a ter o apoio da Renault, que queria me ajudar a sair do buraco, Talvez, tenha tido medo?. Mais do que os Diniz, só Alain Prost pode perder mais, pois além das perdas financeiras, seu prestígio sai também arranhado dessa aventura. Segundo algumas fontes, ele teria delapidado uns 50 milhões de euros (US$ 56,8 milhões) de sua fortuna pessoal, apesar de alguns afirmarem que jamais pôs um euro de seu bolso nesse negócio. Sua popularidade também está em baixa. Pedro Paulo Diniz, por meio de sua assessoria, informou nesta sexta-feira que não fala sobre a Prost até a decisão da Justiça. Em entrevista exclusiva publicada pela Agência Estado em novembro passado, ele disse nada ter as ver com as decisões administrativas de Alain Prost, muito menos com o débito da equipe. "Não vou na Prost há uns oito meses?, afirmou à época. Falou também da proposta, não aceita, de comprar a equipe por simbólicos 1 franco e assumir suas dívidas e revelou que não chegou a colocar no time os US$ 26 milhões previstos em contrato quando comprou as ações "por não cumprimento de metas por parte da equipe?. Histórico - A Fórmula 1 deixou de ser um bom negócio para os grandes campeões que no passado emprestaram seus nomes a equipes, como foi o caso de McLaren, atualmente associada a Mercedes. Os grandes construtores entraram para valer nesse esporte, constatando-se a presença de Renault, Ferrari, Jaguar , Fiat, Toyota, Mercedes e BMW. Os orçamentos anuais dessas equipes são de seis a sete vezes superiores ao valor dos orçamentos que dispõem as pequenas equipes. Em 2001, o orçamento da Ferrari (Fiat) foi de US$ 284 milhões. Já uma pequena como a Minardi teve orçamento de US$ 47 milhões. Hoje, os grandes construtores impõem sua lei, modificando as regras do jogo. O problema de Prost foi não ter prestado a atenção devida às grandes mutações da F-1. A força dos construtores é tal que eles já começam a pensar na criação de seu próprio campeonato a partir de 2008, reivindicando a parte do leão dos direitos de televisão, atualmente US$ 415 milhões por ano.