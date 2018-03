Ayrton Daré vai correr na Stock Car Ayrton Daré está de volta ao automobilismo brasileiro. O piloto paulista vai correr na Stock Car pela equipe de Affonso Giaffone e estréia dia 28 na primeira etapa do campeonato, em Curitiba. Daré estava no automobilismo americano havia sete anos, participou das últimas quatro temporadas da Indy Racing League ? antes, esteve na extinta Indy Lights ? e decidiu abandonar a categoria após o grave acidente que sofreu em junho do ano passado, no Texas Motors Speedway, por considerá-la insegura. O acidente aconteceu porque uma peça da suspensão dianteira do carro de Daré, que pilotava para a equipe de A. J. Foyt, se soltou quando o brasileiro estava a mais de 350 km/h. A conseqüência do choque foram várias fraturas, inclusive uma bastante séria no fêmur direito, que lhe custou vários meses de recuperação. Para Daré, o ingresso na Stock Car significa o início de nova fase em sua carreira. ?Sei que vou ter dificuldades nas primeiras corridas, porque os carros de turismo são muito diferentes dos monopostos que guiei a minha vida inteira. Mas estou disposto a aprender?, disse o piloto, de 26 anos.