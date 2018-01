Ayrton Senna é eleito o favorito dos fãs O piloto brasileiro Ayrton Senna morreu há quase 13 anos, após um acidente grave durante o GP de San Marino, mas não foi esquecido pelos seus inúmeros fãs espalhados pelo mundo. Numa enquete realizada no site da Honda - HondaRacingF1.com -, entre dezembro do ano passado e março desta ano, o tricampeão mundial foi eleito o melhor entre todos os pilotos que competiram na Fórmula 1 com carros equipados com motores Honda. Dos mais de 65 mil votos, Senna conseguiu a vitória com uma esmagadora porcentagem - 55%. O segundio colocado foi o inglês Nigel Mansell, com 18%. Na seqüência apareceram o brasileiro Nelson Piquet (13%) e o francês Alain Prost (7%). A opção Outro teve 6% na eleição. Os três títulos mundiais conquistados por Senna foram com a equipe McLaren-Honda - em 1988, 1990 e 1991. Com 32 vitórias, o brasileiro é o piloto que mais venceu na Fórmula 1 com os motores da fábrica japonesa, que já têm 23 anos de participação na categoria. Atualmente a Honda tem equipe própria - o brasileiro Rubens Barrichello é um dos pilotos - e serve a Super Aguri, outra escuderia japonesa. Confira o resultado da eleição da Honda: 1.º - Ayrton Senna - 55,88% (35.839 votos) 2.º - Nigel Mansell - 18,29% (11.730 votos) 3.º - Nelson Piquet - 12,71% (8.149 votos) 4.º - Alain Prost - 7,41% (4.751 votos) 5.º - Outro - 5,72% (3.670 votos)