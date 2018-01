Ayrton Senna, perfil do herói brasileiro Um piloto com rara habilidade, obstinação ímpar, vontade de vencer incomum e, efetivamente, um vencedor. Este Ayrton Senna todos conhecem. Seja por seus feitos nas pistas ou pelo muito que se falou e escreveu ? e ainda se fala e se escreve ? sobre este verdadeiro herói brasileiro. Mas um aspecto que, talvez ofuscado pela própria genialidade do tricampeão, tenha quase sempre ficado em segundo plano é o ser humano que nele habitava. Piloto cerebral, sim, profissional ao extremo, mas um ser de carne e osso. E alma. Assim ele é mostrado em Ayrton Senna ? O Eleito, ensaio de Daniel Piza que chega hoje às livrarias. Leia mais no O Estado de S. Paulo