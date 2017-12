Azarão comemora a pole das 500 cc O azarão japonês Thoru Ukawa, da Repsol YPF Honda Team, um estreante na categoria 500 cilindradas, roubou a cena nesta sexta-feira no Autódromo de Jacarepaguá ao conseguir a pole position do Grande Prêmio do Rio de Motovelocidade e desbancar favoritos como o campeão de 2001, o italiano Valentino Rossi e brasileiro Alexandre Barros, da West Honda Pons. "Foi uma grande surpresa para mim. Não sabia minha posição até chegar aos boxes", festejou Ukawa, que marcou o tempo de 1min51s431. A corrida começa às 14 horas deste sábado, com um total de 24 voltas. Segundo Okawa, o segredo para seu sucesso no Rio foi o fato de ter testado várias suspensões em sua moto, por causa do excesso de ondulações na pista de Jacarepaguá. Para o piloto japonês, que tem 28 anos, a pole foi um presente pelo ano difícil, já que se envolveu em vários acidentes durante a temporada.