"Bad Boy" Rossi é campeão na Motovelocidade Valentino Rossi escreveu um novo capítulo na história do Mundial de Motovelocidade hoje, ao sagrar-se tricampeão das 500cc. Com apenas 24 anos, os últimos oito brilhando nas pistas, soma cinco títulos, pois já havia vencido nas 125cc (1997) e 250cc (99). O terceiro título consecutivo na categoria máxima veio antecipadamente e da maneira que mais gosta e se habituou, com vitória. De 62 corridas que disputou até agora, ganhou nada menos do que a metade, 31. Seus feitos impressionam: ao todo, tem no currículo 122 provas, 57 vitórias, 88 pódios, 26 poles e 57 voltas mais rápidas. Para garantir o tri, Valentino Rossi dominou o GP da Malásia, com o que já não pode mais ser superado pelos rivais nas duas últimas etapas. Em Sepang, Rossi, que corre com uma Honda, deixou em segundo lugar o espanhol Sete Gibernau, que já confirmou o vice de 2003, com o também italiano Max Biaggi em terceiro. O único brasileiro na disputa, Alexandre Barros, foi o 15.º. Apelidado em seu país de "il dottore", ele impressiona pela facilidade de pilotar - já mostrava isso desde 1996, em seu temporada de estréia, quando ganhou uma prova. Quer seja com calor ou frio, no seco ou na chuva, em circuitos rápidos ou lentos, ele é sempre o piloto a ser batido, reconhecem os adversários. De berço - O amor pelo motociclismo vem de berço. Seu pai, Graziano Rossi, também foi piloto profissional, embora com feitos menos expressivos - em 1979, foi terceiro no Mundial das 250cc. Já Rossi mostrou vocação de campeão cedo: começou aos 11 nas minimotos e, aos 15, faturou o italiano das 125cc. Embora nascido para as duas rodas - não foi bem quando correu algumas provas de ralis -, ele não descarta um dia voltar a se aventurar na disputas de carros. Com sua irreverência e talento, "cairia como uma luva" no circo da F-1.