Badoer admite que terá dificuldades no GP da Europa

MARANELLO - O piloto italiano Luca Badoer, que vai substituir o brasileiro Felipe Massa no GP da Europa de Fórmula 1, admitiu que vai ter que superar um duro desafio no circuito urbano de Valência, neste final de semana. Com a proibição da realização de testes, ele tem participado de "filmagens de imagens promocionais", em Fiorano, para tentar se adaptar ao F60.

"Estou muito motivado para aproveitar ao máximo essa oportunidade, inclusive sabendo que enfrento um desafio muito duro, sobretudo nos primeiros dias em Valência", disse Badoer, acreditando que terá dificuldades para conseguir um bom resultado no GP da Europa.

O piloto italiano não participa de uma prova da Fórmula 1 desde 1999, quando pilotava um dos carros da Minardi. "Na realidade, será uma sessão de testes para mim, mas tentarei fazer tudo o que for possível para conseguir um bom resultado", afirmou.