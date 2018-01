Badoer bate recorde com a Ferrari O piloto de testes da Ferrari, o italiano Luca Badoer, bateu o recorde do circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, onde vem desenvolvendo o carro da equipe para a temporada de 2003 de Fórmula 1. Ele marcou o tempo de 1m18s392, superando a antiga marca do finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren (1m18s876). Além da Ferrari, a Sauber fez nesta sexta-feira seu segundo dia de treinos em Jerez. O melhor tempo do alemão Nick Heidfeld foi 1m20s638, em 60 voltas na pista.