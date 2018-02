Badoer destrói Ferrari em Mugello O italiano Luca Badoer continua dando prejuízo à Ferrari. Nesta terça-feira, ele bateu forte com a F2003-GA, novo carro da escuderia, quando treinava em Mugello, na Itália. A Ferrari ficou bastante danificada em conseqüência do choque, a mais de 200 km/h, contra a barreira de proteção. Badoer não se machucou. Enquanto isso, Michael Schumacher já recebeu proposta para renovar seu contrato, que termina no fim de 2004. Badoer bateu logo no início do treino, ao perder o controle na curva Arrabbiata. O italiano saiu do carro sem precisar de ajuda, foi levado de helicóptero a um hospital perto do circuito para exames, que nada constataram, e depois, foi liberado. Em fevereiro, o piloto de testes já havia danificado a F2003-GA, em treino em Jerez de la Frontera, Espanha. A Ferrari levou o carro batido nesta terça para Maranello, para investigar as causas do acidente. A equipe informou que, numa primeira análise, tratou-se de um problema mecânico. Nesta quarta-feira, o brasileiro Felipe Massa treina em Fiorano, também na Itália, com a F2002, o modelo antigo da Ferrari. Outro piloto do País na Fórmula 1, Cristiano da Matta, testa em Jerez com a Toyota. Proposta menor - O empresário Willi Weber disse ao jornal alemão Die Welt que a Ferrari já pensa em renovar o contrato de Michael Schumacher. Especula-se que a proposta é de US$ 32 milhões por ano, menos do que o piloto ganha atualmente (US$ 40 milhões/ano), em função da retração do mercado. "A Ferrari já nos fez uma proposta para depois de 2004. Quando Michael estiver pronto para falar sobre isso, vai me avisar??, afirmou o empresário do pentacampeão mundial de Fórmula 1. GP do Brasil - Os ingressos para a corrida de 6 de abril continuam à venda, por meio do telemarketing (0xx11-3328.3231). Há bilhetes para os setores A (subida dos boxes, a R$ 315 para os três dias e R$ 288 só para domingo), G (reta oposta, a R$ 218 para os três dias) e F (início da reta oposta, a R$ 685 para os três dias e R$ 480 para domingo). A organização colocou à venda 70 mil ingressos, mas não informa quantos já foram vendidos. Em 2003, o público do GP do Brasil foi de 54 mil pessoas.