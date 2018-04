Badoer diz estar muito calmo para estrear na Ferrari

VALÊNCIA - O italiano Luca Badoer, que substituirá Felipe Massa no GP da Europa de Fórmula 1, no próximo domingo, depois de Michael Schumacher desistir do seu retorno à categoria por causa de problemas físicos, afirmou estar tranquilo em relação à responsabilidade que sobrou para ele assumir na corrida em Valência, na Espanha.

Com 39 anos, o veterano piloto já disputou 56 corridas na Fórmula 1, mas não participa de uma prova há dez anos. Apesar disso, Badoer - que já rodou mais de 150 mil quilômetros como piloto de testes da Ferrari - garantiu não estar ansioso com a chance de voltar a disputar uma corrida na principal categoria do automobilismo.

"Eu estou surpreso comigo mesmo porque estou muito calmo", afirmou Badoer, que comemorou a oportunidade de pilotar uma Ferrari no Mundial. "Estou empolgado porque será a realização de um sonho ser um piloto da Ferrari em uma corrida de Fórmula 1", reforçou.

Badoer disse que sua experiência como piloto de testes estava o deixando relaxado e sem um objetivo, mas lembra que o longo período de aprendizagem na Ferrari vai ajudá-lo a lidar com a pressão em Valência.

"Para mim Valência será uma corrida onde eu tenho que aprender tudo. Eu tenho de dirigir muito na sexta-feira, mas eu sei como eu estava no passado, então eu tenho uma ideia [do que fazer]. Eu estou em uma posição melhor do que a de qualquer um que nunca disputou uma corrida."

Badoer assumirá um lugar na Ferrari depois de Felipe Massa ter sofrido grave acidente no GP da Hungria e o alemão Michael Schumacher alegado dores no pescoço para desistir de substituir o brasileiro em Valência.