Badoer é o mais rápido em treino O piloto italiano da Ferrari, Luca Badoer obteve hoje o melhor tempo nos testes que três equipes realizam no circuito de Mugello. O piloto de testes da escuderia italiana deu 58 voltas e em seu melhor desempenho marcou 1:24.667. Foi melhor que Rubens Barrichello que, em 68 voltas, conseguiu marcar 1:25.038 no melhor delas. Na terceira posição ficou Nick Heidfeld (Sauber), que fez o tempo de 1:25.566 (58 voltas) e em quarto, Christijan Albers (Minardi) com 1:31.446 (27 voltas).