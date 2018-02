Badoer é o mais rápido na Catalunha O italiano Luca Badoer, piloto de testes da Ferrari, fez o melhor tempo nos treinos que várias equipes realizaram nesta quinta-feira no Circuito da Catalunha, na Espanha. Badoer deu 102 voltas e na melhor passagem marcou o tempo de 1min.14s.881. O segundo melhor na pista foi o espanhol Fernando Alonso (Renault), que marcou 1:15.194. Com o tempo de 1:16.162, alemão Michael Schumacher foi o terceiro do dia. O brasileiro Felipe Massa (Sauber) terminou com a quinta melhor marca. As escuderias que treinaram hoje participarão de mais uma sessão de testes nesta sexta-feira. Veja os tempos desta quinta na Catalunha: Luca Badoer (ITA) Ferrari 1:14:881 102 Fernando Alonso (ESP) Renault 1:15.194 107 Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:16.162 71 Mark Webber (AUS) Jaguar 1:16.335 122 Felipe Massa (BRA) Sauber 1:17.011 82 Franck Montagny (FRA) Renault 1:17.187 86 Christian Klien (AUT) Jaguar 1:17.235 44 Bjorn Wirdheim (SUE) Jaguar 1:18.025 24