Badoer leva três multas nos treinos do GP da Europa A reestreia de Luca Badoer na Fórmula 1 não foi das mais tranquilas. Nos treinos livres desta sexta-feira para o GP da Europa, em Valência, na Espanha, o substituto de Felipe Massa na Ferrari passou boa parte do treino mais de um segundo atrás do penúltimo colocado e terminou apenas na 18ª colocação. Não bastasse, Badoer tomou três multas distintas por excesso de velocidade nos boxes, somando prejuízo de 5,4 mil euros.