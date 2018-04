Badoer sofre susto em treino da F1 O italiano Luca Badoer, piloto de testes da Ferrari, levou um susto nesta terça-feira, durante o primeiro dia de treinos das equipes de Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. O seu carro teve um problema nos freios na curva Dry Sack e ele bateu violentamente nos pneus de proteção. Chegou a ser levado para o hospital, mas não sofreu nada grave. O mais rápido do dia foi o francês Franck Montagny, piloto de testes da Renault, que fez 1m17s714 na melhor de suas 65 voltas. O brasileiro Enrique Bernoldi treinou pela BAR e conseguiu o tempo de 1m18s965. Outro destaque desta terça-feira foi a presença do italiano Jarno Trulli na Toyota, sua nova equipe a partir da temporada 2005 da Fórmula 1. Ele já deixou a Renault, antes mesmo do GP da China - foi substituído por Jacques Villeneuve -, e já começou a testar o carro que usará no ano que vem. Confira os tempos do dia: 1º Franck Montagny (Renault) - 1m17s714 (65 voltas) 2º Marc Gené (Williams) - 1m17s722 (25) 3º Anthony Davidson (BAR) - 1m17s806 (87) 4º Pedro de la Rosa (McLaren) - 1m18s106 (55) 5º Alex Wurz (McLaren) - 1m18s236 (62) 6º Jarno Trulli (Toyota) - 1m18s500 (67) 7º Heikki Kovalainen (Renault) - 1m18s673 (64) 8º Enrique Bernoldi (BAR) - 1m18s965 (93) 9º Olivier Beretta (Williams) - 1m19s017 (87) 10º Luca Badoer (Ferrari) - 1m19s842 (18)