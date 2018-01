Badoer volta a superar Schumacher O italiano Luca Badoer, piloto de testes da Ferrari, voltou a ser o mais rápido na última sessão de treinos da Fórmula 1 realizada no circuito da Catalunha. Neste domingo, ele novamente superou o heptacampeão mundial Michael Schumacher ao marcar 1:15.446, melhor tempo da semana. Schummy ficou em segundo (1.15.973) à frente do canadense Jacques Villeneuve (1:18.108), da Sauber. A categoria volta à pista espanhola de 15 a 18 de fevereiro com as equipes Ferrari, Renault, Williams, McLaren, Red Bull Racing, Toyota e Jordan.