Bahrein estende contrato e terá GP da Fórmula 1 até 2013 Os organizadores do GP do Bahrein renovaram contrato para manter a Fórmula 1 no país pelo menos até 2013. O acordo foi fechado nesta segunda-feira com a Formula One Management, a empresa de Bernie Ecclestone que cuida da parte comercial da principal categoria do automobilismo. "Há apenas três anos a F-1 e o esporte a motor não estavam presentes na região, mas o Bahrein construiu um dos melhores autódromos do mundo e tem atraído o crescente interesse de investidores e do público", disse Ecclestone, que considerou "merecida" a renovação de contrato - o compromisso anterior ia até 2008 e foi renovado antecipadamente. Os investimentos na construção do autódromo custaram cerca de US$ 150 milhões (cerca de R$ 330 milhões). Nesta temporada, o GP do Bahrein será realizado no dia 15 de abril.