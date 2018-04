Banco espanhol anunciará em setembro patrocínio à Ferrari

MADRI - O Banco Santander, patrocinador da McLaren desde 2007, anunciará em setembro que passará a patrocinar a Ferrari a partir do Mundial de 2010 de Fórmula 1. O acordo acontecerá após o término do atual contrato com a escuderia britânica, confirmaram nesta quinta-feira, fontes do mercado próximas à operação.

A desvinculação do Santander em relação à McLaren se tornará, assim, uma realidade da qual havia rumores em círculos esportivos há mais de um ano.

A grande dúvida agora é se o espanhol Fernando Alonso, atual piloto da Renault, irá para a Ferrari, justamente pelas mãos do banco presidido por Emilio Botín.

O Grupo Santander já patrocina Alonso através de sua rede de cooperação universitária na internet Universia, de modo que conseguiu ter presença em duas equipes da Fórmula 1 durante estes anos.

Em seu patrocínio à McLaren, o banco espanhol tem assinado um contrato de três anos de duração, com a possibilidade de renová-lo por mais dois, mas tudo indica que não fará isso.