Banco espanhol renova contrato de patrocínio à McLaren

MONZA - A McLaren confirmou nesta segunda-feira que estendeu a parceria com o banco Santander, um de seus principais patrocinadores na Fórmula 1. A duração do novo acordo não foi divulgada pelas duas partes envolvidas.

Na semana passada, o Santander anunciou um contrato de cinco anos com a Ferrari. Assim, a categoria voltará a ter uma situação curiosa na próxima temporada, com uma mesma marca patrocinando duas de suas principais equipes - nos anos 90, a marca de cigarros Marlboro fez o mesmo.

"Estamos muito felizes com este novo acordo, pois assim estendemos uma parceria de sucesso. Neste ano, estamos pela terceira temporada ao lado do Santander, e temos orgulho de fazer parte dos planos da empresa na Fórmula 1, que estão cada vez maiores", disse Martin Whitmarsh, chefe de equipe da McLaren.

"Desde o início de nossa parceria, há dois anos, a relação com a McLaren tem sido muito bem sucedida, especialmente no Reino Unido", disse Antonio Horta-Osorio, um dos diretores do banco na Inglaterra.