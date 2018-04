Banco suíço é o novo dono da Sauber O Credit Suisse, um dos maiores bancos da Suíça, tornou-se o principal acionista da equipe Sauber, da Fórmula 1. O banco adquiriu 63% das ações da equipe, e as cifras podem chegar a US$ 50 milhões de dólares. Assim, o banco será agora o principal patrocinador da Sauber. A negociação foi intermediada pelo chefe da Sauber, o suíço Peter Sauber, que havia recomprado as ações que estavam na mão do dono das bebidas energéticas Red Bull, o empresário austríaco Dietrich Mateschitz. ?Exerci meu direito de preferência na compra das ações para evitar que caíssem em mãos indesejáveis?, afirmou Sauber.