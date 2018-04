Banido, Briatore terá de encerrar contratos com pilotos

PARIS - A punição do Conselho Mundial da FIA ao italiano Flavio Briatore terá consequências nas carreiras de pelo menos quatro pilotos da Fórmula 1. Banido para sempre das competições, o ex-chefe de equipe da Renault não poderá nem mesmo exercer suas funções de empresário.

Atualmente, ele tem contratos com o australiano Mark Webber, da Red Bull, o finlandês Heikki Kovalainen, da McLaren, e o francês Romain Grosjean, da Renault. Nelsinho Piquet, responsável pela denúncia que levou à punição ao dirigente, já trabalha desde julho para desvincular-se do italiano.

De acordo com a resolução do Conselho Mundial, os pilotos que têm contratos com a FFBB, empresa de Briatore, terão de romper seus acordos. Quem não o fizer perderá a superlicença, documento obrigatório para um competidor participar de corridas do Mundial.

O também brasileiro Lucas di Grassi, que disputou a temporada da GP2 e tenta uma vaga na Fórmula 1 em 2010, teve ligação com o empresário italiano até o fim de 2008, mas não renovou seu vínculo com o dirigente.