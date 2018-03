BAR admite a irregularidade no carro A BAR divulgou nota oficial nesta quinta-feira em que admite as irregularidades em seu carro e aceita completamente a punição imposta pela FIA. A equipe teve os seus resultados no GP de San Marino anulados e foi impedida de disputar duas etapas do campeonato de Fórmula 1: na Espanha e em Mônaco. O comunicado da equipe reconhece que a decisão do Tribunal de Apelação da FIA foi justa e diz: ?Depois de analisar a situação profundamente e de consultar as outras escuderias, a BAR-Honda aceita que os carros da Fórmula 1 devem pesar sempre mais de 600 quilos, sem contar o combustível.? A BAR também afirma que ?estava sinceramente convencida de que para a pesagem não era necessário descontar o combustível que sobrou no carro depois da corrida.? A equipe foi punida justamente por, ao final do GP de San Marino, em Ímola, seus dois carros estarem abaixo dos 600 quilos mínimos exigidos pelo regulamento da Fórmula 1. A BAR defendeu-se dizendo que o peso seria atingido se computado o combustível restante no tanque. Mas a FIA puniu a irregularidade.