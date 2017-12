BAR apresenta novo diretor A BAR aproveitou a apresentação do novo carro para a temporada 2002 de Fórmula 1, com o motor Honda RA002E, para indicar nesta terça-feira David Richards como substituto de Craig Pollock na chefia da escuderia inglesa. Durante a cerimônia foi anunciado a prorrogação do contrato de parceria com a Honda até 2004.