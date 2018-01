BAR apresenta o carro modelo 007 A BAR apresentou neste domingo o carro com o qual disputará a temporada 2005 da Fórmula 1. Com uma coletiva de imprensa no Circuito da Catalunha, o novo carro foi exibido junto com seus dois pilitos: o britânico Jenson Button e o japonês Takuma Sato. O novo carro tem, além das mudanças exigidas pela categoria (motores e pneus mais resistentes), aerófolio dianteiro mais alto e o chassis é menor, graças a uma nova caixa de câmbio, mas leve e pequena. ?Estamos mais próximos da primeira vitória. Os testes até agora foram muito bons e o motor é bastante confiável?, disse Button.