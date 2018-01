BAR: Barrichello veste novo uniforme Rubens Barrichello se apresentou nesta quarta-feira pela primeira vez com o uniforme da Honda. ?Não há limites para a minha imaginação. Obviamente nós tentamos manter os pés no chão, mas, ao mesmo tempo, trabalhamos para melhorar o modelo do ano passado para deixá-lo em uma posição forte?, disse o brasileiro, que espera ganhar corridas em 2006 e fará seu primeiro treino do ano em Jerez de la Frontera, Espanha, semana que vem.