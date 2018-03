BAR comemora sucesso em Silverstone David Richard, hoje quem manda na BAR, tem mesmo o que comemorar. O time inglês era o único que não havia marcado pontos ainda no Mundial. Neste domingo Jacques Villeneuve foi quarto e Olivier Panis, quinto. A BAR saltou já para a sétima colocação entre os construtores, com 5 pontos, um a menos que a Jordan, sexta, que compete com o mesmo motor Honda. A equipe está fazendo esforços enormes para sair da situação que se encontrava, até estrear quase um carro novo no GP da Canadá.