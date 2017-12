BAR confirma acordo com Barrichello Demorou, mas a BAR-Honda anunciou nesta terça-feira, de maneira oficial, a contratação do brasileiro Rubens Barrichello para a temporada 2006 do Mundial de Fórmula 1. ?A BAR-Honda alegra-se em anunciar que Rubens Barrichello se unirá à equipe a partir de 2006, com um contrato por vários anos?, informa a escuderia em um comunicado oficial. A Ferrari anunciou a saída de Rubinho no dia 2 de agosto - três dias depois de o jornal O Estado de S. Paulo ter antecipado a informação. No mesmo dia, a escuderia italiana anunciou a contratação do também brasileiro, Felipe Massa.