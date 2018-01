BAR confirma Jenson Button A BAR-Honda confirmou nesta quarta-feira que o britânico Jenson Button, 25 anos, será o companheiro de Rubens Barrichello na temporada 2006. A equipe deverá pagar 32,8 milhões de euros para Williams a título de indenização, já que ano passado, Button assinou um pré-contrato com a equipe inglesa. Há um ano, Jenson Button tentou deixar a BAR e voltar para a Williams - onde começou a carreira em 2000 - mas foi impedido pela FIA. Terceiro colocado no Mundial de Pilotos do ano passado, Button está atualmente em nono lugar com 30 pontos, a 81 do líder Fernando Alonso. RUBINHO - A confirmação de Button foi recebida com naturalidade por Rubens Barrichello. O brasileiro diz não acreditar que a equipe possa privilegiar Button, a exemplo do que a Ferrari fazia com Michael Schumacher. ?Não acredito que depois de seis anos, a coisa seja levada, de novo, para este lado?, disse Rubinho.