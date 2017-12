BAR confirma mudanças para 2005 A British American Tobacco (BAT), dona da BAR, confirmou nesta sexta-feira as mudanças na estrutura da equipe para a temporada 2005 da Fórmula 1. A Honda, que já fornecia os motores, passará a ser dona de 45% da escuderia - a BAT fica com 55%. E o diretor David Richards deixa o comando do time. A Honda já fornece motores para a BAR desde 2000 e pretende agora aumentar sua influência na equipe, principalmente depois dos resultados conseguidos nesta temporada - foi vice-campeã de construtores, atrás apenas da Ferrari. David Richards foi contratado pela BAR em 2001 e comandou o grande crescimento da equipe. Agora, será substituído por Nick Fry, enquanto Geoffrey Willis permanece como diretor-técnico.