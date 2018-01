BAR confirma pilotos para 2002 A equipe BAR oficializou hoje que Jacques Villeneuve e Olivier Panis serão os seus pilotos na temporada de 2002. Será a quarta do canadense, campeão do mundo de 1997, no time da British American Tobacco. Ele é o segundo piloto mais bem pago da Fórmula 1, ao receber algo em torno de US$ 18 milhões por campeonato. Desde que passou a competir pela iniciante BAR, em 1999, Jacques marcou apenas 24 pontos, decorrentes de um terceiro lugar, este ano na Espanha, cinco quartas colocações, dois quintos e um sexto.