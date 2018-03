BAR consegue autorização para correr A BAR-Honda conseguiu nesta sexta-feira recuperar seus carros que haviam sido lacrados por determinação da justiça francesa e recebeu autorização para disputar o GP da França, marcado para domingo, no circuito de Magny-Cours. Apesar da garantia de que poderá correr, os dois pilotos da BAR, o canadense Jacques Villeneuve e o britânico Jenson Button, não participaram dos treinos livres desta sexta-feira. Os três carros da equipe foram lacrados ontem nos caminhões da própria escuderia por ordem da justiça. A empresa de marketing esportivo canadense PPGI, representada na França pela France-Corbeil, reclamou na justiça o direito de receber US$ 3,5 milhões de comissão por ter intermediado o contrato de patrocínio com a Tele Globe, companhia de telecomunicações.