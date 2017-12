BAR deve anunciar dupla na Turquia A BAR deverá anunciar oficialmente até o GP da Turquia, dia 21 de agosto, em Istambul, sua dupla de pilotos para a temporada de 2006, encerrando com as especulações. Como a Ferrari já confirmou que Felipe Massa será o novo companheiro de equipe de Michael Schumacher, no ano que vem, uma fonte da BAR disse que não haveria mais motivo para segurar a informação. Rubinho Barrichello assinou contrato com a equipe anglo/japonesa por dois anos. E, a princípio, seu companheiro de equipe poderia ser Jenson Button. O piloto inglês assinou contrato com a Williams mas prefere permanecer na BAR. Dessa forma, os dirigentes da equipe ? incluindo Gil de Ferran estão procurando uma alternativa para mantê-lo na escuderia. Se a Honda aceitar fornecer motores para a Williams no ano que vem, o acordo poderá ser concretizado. Caso Button tenha mesmo que deixar a BAR, o time buscará outro companheiro para Rubinho. Takuma Sato, no momento, não está nos planos da BAR. Uma possível opção seria o espanhol Pedro De La Rosa.