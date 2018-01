BAR domina o treino da Fórmula 1 O japonês Takuma Sato, da BAR, foi o piloto mais rápido no treino que algumas equipes da Fórmula 1 fizeram nesta quinta-feira no circuito de Paul Ricard, na França. E seu companheiro de equipe, o inglês Jenson Button, ficou em segundo lugar. Dois brasileiros, ambos pilotos de testes, estiveram na pista nesta quinta-feira, em Paul Ricard. Antonio Pizzonia foi o terceiro colocado com a Williams, enquanto Ricardo Zonta ficou em 6º lugar com a Toyota. Confira os tempos do dia: 1º Takuma Sato (BAR) - 1m02s839 2º Jenson Button (BAR) - 1m03s093 3º Antonio Pizzonia (Williams) - 1m03s240 4º Olivier Panis (Toyota) - 1m03s312 5º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m03s554 6º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m03s567 7º Alexander Wurz (McLaren) - 1m03s790 8º Pedro De la Rosa (McLaren) - 1m03s863 9º Franck Montagny (Renault) - 1m04s017 10º Narain Karthikeyan (Jordan) - 1m05s816