BAR domina treinos livres em Xangai O inglês Anthony Davidson foi o mais veloz nas duas sessões de treinos livres realizados nesta sexta-feira para o GP da China de Fórmula 1, 16ª etapa da temporada. O piloto da BAR-Honda registrou o tempo de 1:33.289 e ficou à frente, nos tempos combinados, do compatriota e colega de equipe Jenson Button (1:34.174) e do finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren-Mercedes. O brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, fez o quinto melhor desempenho, com 1:34.448, enquanto seu companheiro de equipe, Michael Schumacher, ficou em oitavo, com 1:34.776. Confira os tempos combinados dos treinos livres: 1) Anthony Davidson (BAR-Honda) - 1:33.289 2) Jenson Button (BAR-Honda) - 1:34.174 3) Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes) - 1:34.289 4) David Coulthard (McLaren-Mercedes) - 1:34.362 5) Rubens Barrichello (Ferrari) - 1:34.448 6) Giancarlo Fisichella (Sauber-Petronas) - 1:34.680 7) Ralf Schumacher (Williams-BMW) - 1:34.714 8) Michael Schumacher (Ferrari) - 1:34.776 9) Ricardo Zonta (Toyota) - 1:34.868 10) Olivier Panis (Toyota) - 1:34.870 11) Ryan Briscoe (Toyota) - 1:34.881 12) Felipe Massa (Sauber-Petronas) - 1:34.959 13) Fernando Alonso (Renault) - 1:35.514 14) Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) - 1:35.646 15) Jacques Villeneuve (Renault) - 1:35.851 16) Mark Webber (Jaguar-Cosworth) - 1:35.886 17) Bjorn Wirdheim (Jaguar-Cosworth) - 1:36.363 18) Nick Heidfeld (Jordan) - 1:36.630 19) Zsolt Baumgartner (Minardi) - 1:37.076 20) Christian Klien (Jaguar-Cosworth) - 1:37.111 21) Gianmaria Bruni (Minardi) - 1:37.431 22) Timo Glock (Jordan) - 1:37.728 23) Bas Leinders (Minardi) - 1:38.522 24) Robert Michael Doornbos (Jordan) - 1:39.051 25) Takuma Sato (BAR-Honda) - sem tempo