BAR imita Ferrari e veta marca de cigarro O impasse entre a permissão da publicidade de cigarros nos carros das equipes de Fórmula 1 e as críticas vindas dos defensores do veto ao tabaco no esporte no Grande Prêmio do Brasil já rendeu reações de algumas escuderias no Autódromo de Interlagos. Desde o primeiro dia, equipes como a Ferrari retiraram o logotipo das marcas dos uniformes e nesta quinta-feira a BAR retirou as propagandas nos displays e uniformes, mas é sensível a vontade das escuderias voltar a usar os uniformes antigos o mais cedo possível. "Retiramos os logos da nossa equipe por recomendação dos advogados da marca de cigarro aqui no Brasil, que vieram visitar nosso escritório", disse um dos chefes de equipe da BAR, Yan Le Fort. Segundo ele, o conselho foi dado para evitar constrangimentos por um eventual não cumprimento das leis brasileiras. "Quando viajamos para cá trouxemos os dois uniformes, mas a informação que tínhamos é de que o uso das marcas provavelmente seria liberado pelo governo brasileiro." Le Fort afirmou que está torcendo para que o presidente Lula libere o uso das marcas que ajudam a financiar a equipe. "Se dependesse do meu desejo, gostaria que isso fosse feito o mais cedo possível, de preferência antes mesmo da corrida no domingo", desabafou.