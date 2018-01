BAR lança amanhã seu novo carro A equipe BAR lança nesta terça-feira, no circuito da Catalunha, em Barcelona, seu novo carro, o modelo 005, cujo projeto foi coordenado pelo inglês Geoff Willis, ex-Williams. Nesta segunda, a Sauber testou pela primeira vez o monoposto que irá utilizar na temporada de Fórmula 1, programada para começar dia 9 de março na Austrália. Nick Heidfeld completou 61 voltas na pista de 4.730 metros de Barcelona. "Minha primeira impressão sobre o C22 é bastante favorável", disse o piloto alemão. A BAR, time que conta com apoio oficial da Honda, apresentará o primeiro carro depois de ter sido reestruturada integralmente pelo inglês David Richards, seu diretor-geral. Todo o grupo técnico da equipe é novo. Os dois engenheiros que projetaram todos os carros da escuderia até agora - e fracassaram -, Malcolm Oastler e Andrew Green, foram dispensados ano passado para dar lugar a um dos principais técnicos da Williams, Geoff Willis. A Honda, por sua vez, concebeu um novo motor para sua única escuderia na Fórmula 1. Os japoneses, que tinham no final dos anos 80 e começo dos 90 o melhor motor da competição, nessa sua volta a Fórmula 1, em 2000, demonstrou estar longe do avanço tecnológico daquela época. Hoje, pelo menos Ferrari e BMW estão muito mais adiante dos japoneses da Honda quanto a motor de Fórmula 1. Em 2002, a BAR terminou o Campeonato dos Construtores em 8º lugar, com 7 pontos, apesar de contar com um dos melhores pilotos do Mundial, Jacques Villeneuve, campeão em 1997. Com o modelo da Sauber do ano passado, Heinz-Harald Frentzen deu, nesta segunda-feira, 37 voltas no traçado catalão. Na melhor, registrou 1m18s691. Seu companheiro, Heidfeld, sem maiores preocupações com tempo, por tratar-se do primeiro treino do novo carro, não teve problemas hidráulicos como Frentzen e ainda marcou 1m18s897, tempo bem próximo já do estabelecido por Frentzen. A Sauber foi a quinta colocada em 2001 e o C22 terá de nascer muito bom de verdade, como parece, para manter-se nessa posição este ano. BAR, Toyota, Jaguar e Jordan, que classificaram-se atrás da Sauber, devem tornar sua meta bem mais difícil. Testes - Além da Sauber, com um carro velho e um novo, a Williams também trabalhou nesta segunda-feira em Barcelona, mas com dois modelos do ano passado, equipados com o conjunto traseiro, motor, câmbio e suspensão, de 2003. Juan Pablo Montoya fez o melhor tempo, 1m17s793 (44 voltas), e Marc Gené foi o segundo, 1m18s397 (63). Depois vieram os pilotos da Sauber. Ralf Schumacher, também da Williams, completou apenas 5 voltas, 1m19s637. Nesta terça-feira, BAR, McLaren e Toyota, esta com o modelo 2003 (TF103), entram na pista espanhola, enquanto Renault e Jaguar se juntas às demais só na quarta.