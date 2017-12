BAR lança modelo Honda 006 na Catalunha A BAR apresentou neste domingo, no circuito da Catalunha, o novo modelo para a temporada 2004 de Fórmula 1. Trata-se do BAR-Honda 006 e, segundo o chefe da equipe, David Richards, ele vem para brigar pelas primeiras posições no pódio. ?Ao iniciar o terceiro ano com a BAR, deixamos uma grande quantidade de trabalho e já estamos em posição de lutar com as três melhores equipes?, disse. ?Nossa relação com a Honda está evoluindo cada vez mais e chegou ao ponto de termos um motor totalmente integrado e o BAR-Honda 006 é a prova dessa união. Nossos pilotos, Jenson Button e Takuma Sato, oferecem uma maravilhosa combinação de juventude, experiência e ambição?. Uma das equipes que mais desenvolveu seu motor na temporada passada, a BAR se mostrou ainda mais confiante com o novo modelo. A escuderia treina no circuito espanhol até quarta-feira como preparativo para o início do campeonato, que começa dia 3 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne.