BAR mais rápida na 1ª sessão de treino livre O piloto de provas da BAR, o inglês Anthony Davidson, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o GP da Europa, que será disputado neste domingo na Alemanha. Nos treinos desta sexta-feira, Davidson marcou o tempo de 1min.29s.631, 0,184 abaixo do alemão Michael Schumacher (Ferrari) que chegou em segundo. O brasileiro Rubens Barrichello fez o terceiro tempo: 1:29.865. O vencedor do GP da Europa do ano passado, o alemão Ralf Schumacher (Williams) foi apenas o oitavo e o colombiano Juan Pablo Montoya conseguiu o 11º tempo. Os treinos prosseguem ainda nesta sexta-feira.