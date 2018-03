BAR protesta contra Raikkonen na FIA A escuderia inglesa BAR-Honda entrou neste domingo com recurso junto à FIA contra a quarta colocação do piloto Kimi Raikkonen, da Sauber. Segundo a equipe, ele ultrapassou o brasileiro Luciano Burti, da Prost, quando a corrida estava sob bandeira amarela durante as voltas 66 a 71. O tribunal de apelação da Federação Internacional de Automobilismo prometeu se pronunciar nos próximos sete dias sobre o caso. A princípio os comissários da corrida rechaçaram o protesto da BAR. Caso seja confirmada a irregularidade, o piloto francês Olivier Panis, o holandês Jos Verstappen e o irlandês Eddie Irvine, passam a ser o quarto, quinto e sexto colocados, respectivamente. A resolução da FIA não afetará as três primeiras posições.