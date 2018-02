BAR se beneficia do regulamento Os dois pilotos da BAR, Jenson Button e Takuma Sato, não receberam a bandeirada no GP de Melbourne, disputado neste domingo, na abertura da temporada 2005 de F-1. O inglês era o 11º e o japonês, o 13º, a duas voltas do final. Como o regulamento diz que os pilotos que não recebem a bandeirada podem trocar de motor para a etapa seguinte, a equipe os chamou para box uma volta antes da bandeirada para Giancarlo Fisichella. Os motores devem ser os mesmos, agora, por dois GPs. Inicialmente, esse comportamento deliberado seria punido, mas a FIA não acenou, neste domingo, com nenhuma punição à BAR.