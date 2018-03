BAR surpreende e larga na pole Finalmente a Ferrari perdeu uma. Não é muito, a pole position do GP de San Marino, mas a festa de seus adversários foi tão grande, neste sábado no circuito Enzo e Dino Ferrari, que pareceu que Jenson Button e a BAR-Honda, autores da proeza, haviam conquistado o título. Michael Schumacher e a Ferrari ficaram "só" em segundo desta vez. A corrida, neste domingo, em 62 voltas, com largada às 9 horas e transmissão ao vivo pela TV Globo, é a primeira do campeonato em que, até mesmo segundo Schumacher, a Ferrari poderá enfrentar alguma resistência para vencer. Nas três etapas disputadas até agora este ano, Schumacher largou na pole e ganhou todas. Estava invicto. Coube a Button e a BAR-Honda quebrar a série. Foi a primeira pole do inglês de 24 anos que disputou 69 GPs e da equipe, 86. Já a Honda não tinha um motor no carro do pole desde o GP do Canadá de 1992, com Ayrton Senna. "Minha volta foi realmente muito boa, embora não tenha me surpreendido", disse Button. "Sabíamos desde os teste de Barcelona, semana retrasada e de Paul Ricard, semana passada, que havíamos dado outro grande salto adiante." A BAR-Honda é hoje a única equipe que pode pensar em derrotar a Ferrari? "Precisamos esperar mais algumas provas, quando novos componentes serão incorporados ao carro, para responder. Penso, no entanto, que estamos na direção certa", avaliou o diretor-técnico da BAR, Geoff Willis. Button registrou 1min19s753, à média de 222,6 km/h. A pole em 2003, de Schumacher, foi com o tempo de 1min22s327. De uma temporada para a outra a Fórmula 1 tornou-se dois segundos e meio (2s574) mais veloz. O presidente da FIA, Max Mosley, quer conter essa escalada da velocidade ainda este ano e planeja grandes mudanças para 2008. Schumacher fez de tudo para superar a marca de Button diante da torcida italiana. E vinha bem até a Variante Alta, quando deixou sua F2004 escapar de traseira. "Tive muita sorte de não ter rodado", disse. "De qualquer forma, mesmo que não errasse não conseguiria ser mais veloz que Button", falou o alemão. "Nos treinos que realizamos com a BAR em Barcelona, há duas semanas, eles se mostraram muito rápidos e hoje confirmaram o que esperávamos deles. Será um corrida difícil para nossa equipe." Jean Todt, diretor-esportivo da Ferrari, lembrou que esperava mesmo já uma reação da concorrência. "Mas temos condições de oferecer mais uma vitória a nossos funcionários que estarão no circuito." A Ferrari comprou todos os ingressos de uma arquibancada para que seus cerca de 800 empregados e familiares assistam ao GP de San Marino, distante apenas cerca de 60 quilômetro da sede da equipe. Rubens Barrichello perdeu tempo no último setor da pista e larga apenas em quarto. Juan Pablo Montoya, da Williams, conseguiu ser mais rápido do que pensava, terceiro. "Quando vi o tempo de Button, disse a mim mesmo meu Deus. Não imaginava abaixar de 1min20s5." Essa marca lhe daria a quinta ou sexta colocação. Mas fez 1min20s212. "Nosso ritmo em corrida é bem melhor que na classificação. Já estive confiante antes, como em Bahrein, em lutar pela vitória e não deu, por isso vou esperar, mas estamos bem aqui." Se companheiro na Williams, Ralf Schumacher, é o quinto no grid. Para quem treinou tão bem antes, esperava-se um pouco mais da Renault. Alonso estabeleceu o sexto tempo e Trulli, o nono. Cristiano da Matta, da Toyota, confirmou o avanço de seu time com as modificações introduzidas no modelo TF104 ao ficar em décimo, e Felipe Massa, com a limitada Sauber, larga em 12º. Veja o grid de largada: 1. Jenson Button (ING) BAR-Honda - 1:19.753. 2. Michael Schumacher (ALE) Ferrari - 1:20.011. 3. Juan Pablo Montoya (COL) Williams-BMW - 1:20.212. 4. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari - 1:20.451. 5. Ralf Schumacher (ALE) Williams-BMW - 1:20.538 6. Fernando Alonso (ESP) Renault - 1:20.895. 7. Takuma Sato (JAP) BAR-Honda - 1:20.913. 8. Mark Webber (AUS) Jaguar - 1:20.921. 9. Jarno Trulli (ITA) Renault - 1:21.034. 10. Cristiano Da Matta (BRA) Toyota - 1:21.087. 11. David Coulthard (ESC) McLaren-Mercedes - 1:21.091. 12. Felipe Massa (BRA) Sauber Petronas - 1:21.532. 13. Olivier Panis (FRA) Toyota - 1:21.558 14. Christian Klien (AUT) Jaguar - 1:21.949. 15. Giorgio Pantano (ITA) Jordan-Ford - 1:23.352. 16. Nick Heidfeld (ALE) Jordan-Ford - 1:23.488. 17. Gianmaria Bruni (ITA) Minardi-Cosworth - 1:26.899. 18. Zsolt Baumgartner (HUN) Minardi-Cosworth - 1:46.299. 19. Kimi Raikkonen FIN) McLaren-Mercedes (sem tempo) 20 . Giancarlo Fisichella (ITA) Sauber Petronas (sem tempo)