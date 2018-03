BAR surpreende Ferrari de Rubinho em treino A BAR surpreendeu a Ferrari nos treinos realizados nesta quarta-feira, em Valência, na Espanha. O inglês Anthony Davidson, piloto de testes da equipe, foi o primero colocado na sessão, deixando o brasileiro Rubens Barrichello em segundo lugar. Rubinho, aliás, foi o único que disputa o campeonato da F1 a participar do treino em Valência. Os demais foram todos pilotos de testes. Assim, o brasileiro fez a melhor de suas 18 voltas com a Ferrari em 1m12s057, enquanto Davidson marcou 1m11s940 com a BAR, em 73 voltas completadas. Mais um brasileiro esteve na pista do Circuito da Comunidade Valenciana. Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, foi o quarto colocado do dia, com o tempo de 1m12s142. Os testes prosseguem nesta quinta-feira, na preparação das equipes para a segunda etapa do campeonato da Fórmula 1, o GP da Malásia, que acontece no dia 21 de março. Confira os tempos do dia: 1º Anthony Davidson (BAR) - 1m11s940 (73 voltas) 2º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m12s057 (18) 3º Marc Gené (Williams) - 1m12s099 (91) 4º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m12s142 (57) 5º Franck Montagny (Renault) - 1m12s660 (55) 6º Ryan Briscoe (Toyota) - 1m12s922 (51) 7º Luca Badoer (Ferrari) - 1m22s853 (30) 8º Pedro de la Rosa (McLaren) - 1m22s919 (39)