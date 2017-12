BAR surpreende nos treinos em Barcelona Parte do que será apresentado no primeiro dia de treinos livres do GP da Austrália, na abertura da temporada de Fórmula 1 - no dia 5 de março -, será revelado nos testes que começaram nesta segunda-feira no Circuito da Catalunha, em Barcelona. No primeiro dia de trabalho, justamente nesta segunda-feira, os novos modelos da Williams, McLaren, BAR e Sauber deram uma leve mostra de suas potencialidades. E a grande surpresa foi a BAR, com o melhor tempo e recorde da pista. Nesta terça, as equipes Renault e Toyoyta, também já com carros de 2004, se juntam ao grupo, enquanto a Ferrari terá Rubens Barrichello, mas ainda com o modelo do ano passado, o F2003-GA. Jenson Button afirmou no lançamento do BAR 006, no domingo, que seu time iria lutar por lugares no pódio este ano. Poucos acreditaram. Se o carro, equipado com motor Honda, estava dentro do peso mínimo exigido nesta segunda-feira - 600 quilos com o piloto -, ele podia mesmo estar falando a verdade. Na melhor das suas 27 voltas, o inglês estabeleceu o tempo de 1m13s867, novo recorde do traçado catalão. Mas as atenções estavam mais voltadas para o primeiro eventual confronto entre as novas Williams FW26 e McLaren MP4/19, o que acabou não sendo possível pelas condições distintas adotadas pelas equipes em seus carros. Marc Gene, com o FW26, marcou 1m15s302 (59 voltas), no segundo tempo do dia. E Pedro de la Rosa, com o MP4/19, fez 1m16s955 (59), ficando em 7º lugar. Até quinta-feira, a disputa entre as duas escuderias que deverão lutar pelo título com a Ferrari oferecerá mais elementos sobre o estágio de cada uma. Os tempos do dia em Barcelona: 1º Jenson Button (BAR 006) - 1m13s867 (27 voltas) 2º Marc Gene (Williams FW26) - 1m15s302 (59) 3º Takuma Sato (BAR híbrida) - 1m15s594 (75) 4º Ralf Schumacher (Williams FW26) - 1m16s016 (64) 5º Luca Badoer (Ferrari F2003-GA) - 1m16s302 (81) 6º Giancarlo Fischella (Sauber C23) - 1m16s584 (85) 7º Pedro de la Rosa (McLaren MP4/19) - 1m16s955 (59) 8º Alex Wurz (McLaren MP4/19) - 1m17s069 (35) 9º Darren Turner (McLaren 2003) - 1m19s887 (17)