Barrichello afirma que mal pode esperar pelo GP de Cingapura

SÃO PAULO - Após a vitória na Itália no último dia 13, o brasileiro Rubens Barrichello está ansioso pelo início dos trabalhos em Cingapura. Na próxima quinta-feira, acontecem os primeiros treinos livres para a 14.ª etapa da temporada 2009. A corrida será no domingo.

"Mal posso esperar para entrar no carro e ir para a briga nas pistas. Tive um mês ótimo, com duas vitórias, que nos dão impulso para as quatro provas finais", declarou.

Rubinho é vice-líder do Mundial de pilotos, com 14 pontos de desvantagem para o seu companheiro de Brawn GP, o inglês Jenson Button (80 a 66). Ele ainda acredita que pode tirar a diferença nas últimas quatro provas e conquistar o título pela primeira vez na carreira.

Sobre a corrida noturna em Cingapura, Barrichello lembrou que a prova do ano passado foi bem interessante, mas fez algumas ressalvas. "É um circuito lento e precisamos de uma grande carga aerodinâmica. Também é preciso manter a concentração durante todo o tempo, há muitas curvas".