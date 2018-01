Barrichello alimenta sonho de ser campeão Conquistar ao menos um título mundial até 2006. Esse é o principal objetivo do piloto Rubens Barrichello ao comentar nesta quarta-feira a sua prorrogação de contrato com a Ferrari. ?Tenho confiança de que o meu sonho se torne realidade. Eu não dependo do Michael para isso?, garantiu o brasileiro durante a tradicional reunião organizada por um dos patrocinadores da escuderia, na estação de esqui de Madonna di Campiglio. Barrichello voltou a afirmar que não se sente prejudicado em ser o segundo piloto da Ferrari, em relação a seu companheiro Michael Schumacher. ?Espero que não tenha que esperar que Michael se retire para ganhar um mundial. A Ferrari acredita em mim eu acredito na Ferrari?, disse. O piloto brasileiro vê a renovação de seu contrato por mais dois anos como um grande reconhecimento de seu trabalho por parte da escuderia. ?Me sinto muito satisfeito?.