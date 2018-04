Barrichello aposta em bom desempenho no GP da Itália Rubens Barrichello já disse que viu o sétimo lugar no GP da Bélgica como bom por ter somado mais dois pontos na classificação do Mundial de Fórmula 1. E seu pensamento positivo é maior em relação à próxima corrida, o GP da Itália, em Monza, no dia 13 de setembro. Ele espera que a resistência de seu Brawn GP e novidades aerodinâmicas o ajudem a obter um bom resultado.