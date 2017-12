Barrichello aprova rendimento de seu carro

Apesar de não ter se classificado para a parte final do treino e ficado apenas na 13.ª posição no grid, Rubens Barrichello ficou satisfeito com o desempenho do carro da Honda no treino classificatório para o GP do Canadá deste sábado. "Fizemos um bom treino e gostei do balanço do carro." O brasileiro revelou que poderia ter garantido um lugar entre os 10 primeiros, não fosse por um erro em sua última volta. "Eu cheguei muito perto do [Anthony] Davidson e perdi aderência no grampo. A pista tem esta característica: se você perde aderência na entrada da reta, perde muito tempo. Infelizmente isso me tirou a chance de ir para a última parte do treino." "O rendimento do carro nos treinos me dá uma boa sensação para corrida. O carro está com um bom acerto e espero que ele tenha um rendimento melhor com pneus velhos do que com os novos", disse o brasileiro, que ainda não pontuou em 2007.